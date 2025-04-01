Комитет по делам печати Северной Осетии возглавила Светлана Пхалагова

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назначил Светлану Пхалагову председателем Комитета по делам печати и массовых коммуникаций республики. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТК «Осетия-Ирыстон». Фото: ТК «Осетия-Ирыстон».

Указ вступил в силу сразу после подписания, а полномочия нового руководителя будут действовать с 1 апреля 2025 года до 1 апреля 2026 года.

Светлана Пхалагова — опытный журналист из Северной Осетии. Она родилась во Владикавказе в 1983 году и окончила факультет журналистики СОГУ им. К.Л. Хетагурова с отличием в 2005 году.

Профессиональная карьера Светланы началась в 2004 году, когда она работала редактором детской телевизионной студии «Пеликан» во Дворце детского творчества. Позже она возглавила службу информационного вещания в ООО «НИКА», а с 2006 по 2018 год руководила владикавказской службой новостей в ООО «Наше Радио».

Николай Аксенов