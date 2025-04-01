Жителя Ейска осудят по обвинению в оправдании терроризма

В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела против 47-летнего жителя Ейска, обвиняемого в оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщили в региональном управлении СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в феврале 2021 года обвиняемый, находясь дома, разместил в одной из социальных сетей комментарий под чужой публикацией, содержащий высказывания, оправдывающие терроризм. Запись была доступна для просмотра неограниченному числу пользователей.

Нарушение выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Следствие считает, что собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем материалы дела переданы в суд.

Вячеслав Рыжков