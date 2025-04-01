Ярославский суд рассмотрит дело по факту порчи трамвая граффити

В Кировский районный суд Ярославля направлено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, который обвиняется в вандализме. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе расследования полиция установила, что в конце февраля обвиняемый нанес граффити на боковые стекла трамвая во время остановки. В прокуратура отмечают, что сама надпись не имела конкретного смысла. В результате этих действий АО «Яргорэлектротранс» был нанесен ущерб в 70 тыс. руб.

В тот же день 19-летний местный житель нанес с помощью аэрозольного баллончика еще одно граффити — на фасаде дома на улице Салтыкова-Щедрина. Ущерб, нанесенный управляющей компании, оценили в 15 тыс. руб.

Имущественный ущерб в ходе расследования дела был возмещен. Ранее сообщалось, что обвиняемый — уроженец Череповца, который учится в ярославском образовательном учреждении.

Алла Чижова