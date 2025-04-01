Работы по ремонту Аксайского моста ведутся с опережением графика

Работы по ремонту путепровода на 1062 км (Аксайский мост в Ростове) альтернативной дороги М-4«Дон» ведутся с опережением графика. Об этом сообщает правительство Ростовской области со ссылкой на Автодор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Согласно сообщению, мостовики за две недели выполнили разборку мостового полотна и заменили изношенные балки пролетных строений на правой части сооружения. Отмечается, что новые балки изготовлены промышленностью Ростовской области. Сейчас работы ведутся практически круглосуточно. Демонтаж выполняли в ночное время, то есть в период низкой интенсивности движения транспорта.

Сроки окончания ремонтных работ на объекте в сообщении не уточняются.

Сергей Иванов