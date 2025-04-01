В марте самозапреты на кредиты установили более 253 тысяч жителей Кубани

В марте 7,94 млн россиян воспользовались сервисом самозапрета на кредиты, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Большинство выбрали полный запрет на кредитование — 7,2 млн человек (91,5%). Ограничение на онлайн-выдачи в банках и микрофинансовых организациях (МФО) установили 315 тыс. заемщиков (4%), полный запрет кредитов в МФО — 125 тыс. граждан (1,6%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Снять самозапрет за месяц решили 129,5 тыс. человек, что составляет 1,63% от общего числа установленных ограничений.

Лидером по количеству заявлений стала Москва — 962 тыс. запретов. В десятку регионов с наибольшим числом обращений вошли также Московская область (621,9 тыс.), Санкт-Петербург (475,4 тыс.), Башкортостан (271,6 тыс.), Свердловская область (259,2 тыс.), Краснодарский край (253,2 тыс.), Татарстан (220,2 тыс.), Челябинская (197,9 тыс.), Новосибирская (184,6 тыс.) и Нижегородская (175,6 тыс.) области.

Вячеслав Рыжков