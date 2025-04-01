Часть Светлограда осталась без воды из-за аварии

В Светлограде специалисты «Ставрополькрайводоканала» устраняют аварию на сетях водоснабжения. Об этом сообщила глава Петровского округа Наталья Конкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из-за инцидента временно прекращена подача воды для 68 абонентов в микрорайоне Победа. Работы планируется завершить до 17:00.

Также в связи с вынужденным ремонтом задвижки по ул. Калинина,195 временно ограничена подача воды 435 абонентам.

На время устранения аварии населению по заявкам будет осуществляться подвоз воды.\

Николай Аксенов