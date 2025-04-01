Астраханский государственный политехнический колледж ожидает капремонта

В текущем году специалисты подвергнут капремонту корпус Астраханского государственного политехнического колледжа. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

По словам главы региона, о проведении капремонта здания, которое построено около 50 лет назад, его попросили родители студентов. На этот год запланирована реконструкция фундамента, кровли, перекрытий, систем водоснабжения и водоотведения. Также специалистам предстоит отремонтировать фасад, лестницы, заменить окна и двери.

Господин Бабушкин подчеркнул: в текущем году на территории школы в селе Бирюковка появится многофункциональный открытый комплекс с трибуной, турниками и уличными тренажерами. Кроме того, в поселке Октябрьский Камызякского района специалисты построят межпоселковый газопровод, а на Бульваре Победы в Астрахани отремонтируют дорожное покрытие и тротуар.

Павел Фролов