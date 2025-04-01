Новый дом в Солнечном: «Эталон» ввел еще один жилой блок в эксплуатацию

Федеральная финансово-строительная группа «Эталон» объявила о вводе в эксплуатацию нового жилого блока 5.2 на 391 квартиру в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба группы «Эталон» Фото: Пресс-служба группы «Эталон»

Шестисекционный дом с жилой площадью 20,6 тыс. кв. м имеет переменную этажность (9-12-16 этажей). В новом блоке будущие жильцы могут выбрать для себя как студии площадью 29,7 кв. м, так и четырехкомнатные квартиры на 94,9 кв. м. В новом корпусе представлено 49 студий, 116 однокомнатных, 156 двухкомнатных, 59 трехкомнатных и 11 четырехкомнатных квартир.

Особое внимание уделено планировке: часть квартир имеет панорамное остекление лоджий, угловые окна, террасы и отдельные входы со двора.

Также предусмотрены 60 кладовых общей площадью 212 кв. м и 23 коммерческих помещения на 988 кв. м для офисов и магазинов. Прилегающая территория включает многоуровневое озеленение, спортивные и игровые площадки, тренировочную дорожку, велопарковку и зоны отдыха с садовыми беседками и перголами. «В соответствии с современными трендами, двор спроектирован как пространство без машин»,- уточнили в компании.

Микрорайон Солнечный уже обладает развитой инфраструктурой: магазины, кафе, салоны красоты, аптеки, детские сады, школы, Центр художественной гимнастики, Ледовая арена, Аутлет-центр и рекреационные зоны. В прошлом году в район запустили трамвайную линию, что повысило транспортную доступность. Группа «Эталон» также строит в микрорайоне инновационный детский сад на 300 мест напротив Губернаторского лицея.

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