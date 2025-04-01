СКР проверяет обстоятельства отравления подростка газом в Краснодаре

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю начало процессуальную проверку по факту смерти подростка, отравившегося газом из баллончика. Информация о произошедшем появилась в соцсетях днем 1 апреля, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно сообщениям пользователей, 15-летний школьник надышался химическим веществом из баллончика на ул. Онежской в Краснодаре. После того как подросток резко встал, он якобы потерял сознание. Знакомый пострадавшего незамедлительно вызвал скорую помощь и сообщил о случившемся родителям. Медики прибыли на место происшествия и первоначально смогли реанимировать мальчика, однако позже констатировали его смерть.

«По факту гибели несовершеннолетнего следователями СКР проводится процессуальная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза»,— сообщили в СУ СКР по краю.

Делом также занимается прокуратура Карасунского округа. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.

Анна Гречко