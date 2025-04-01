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Глава СКР поручил возбудить дело о нарушении прав жильцов дома в Кизеле

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после обращения жителей аварийного дома по улице Юбилейной в Кизеле. Как сообщает СК, здание 1950 года постройки находится в непригодном состоянии. У него нарушена целостность кровли, разрушаются конструкции и осыпается штукатурное покрытие, потолочные перекрытия в некоторых помещениях обрушились, коммуникации изношены.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным следствия, в 2017 году строение признано аварийным, однако срок его расселения постоянно переносится, последний раз – на 2026 год. «Многочисленные обращения граждан, вынужденных проживать в небезопасных условиях или за свой счет арендовать другое жилье, в уполномоченные органы результатов не принесли», - сообщает СКР.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.