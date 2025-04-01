«МегаФон»: за год доля оффлайн-платежей за мобильную связь сократилась втрое

Свердловчане, как и все россияне, практически полностью перешли на оплату услуг связи безналичным способом. По итогам первого квартала доля офлайн-платежей составила всего 2% против 6% в аналогичном периоде 2024 года. А среди онлайн-способов оплаты наиболее интенсивно растет использование Системы быстрых платежей (СБП). Такие выводы сделаны на основании исследования обезличенных данных абонентов «МегаФона».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дина Павленко, пресс-служба МегаФона Фото: Дина Павленко, пресс-служба МегаФона

Онлайн-способы оплаты мобильной связи почти вытеснили платежи наличными. Если годом ранее доля платежей при помощи наличных средств составляла 6%, и это был минимальный показатель с момента появления мобильной связи в стране, то к концу марта 2025 года она сократилась в три раза.

Оплачивать связь свердловчане предпочитают раз в месяц — так делает каждый второй житель. Треть клиентов пополняет баланс реже 1 раза в месяц и делает это сразу на несколько месяцев вперед. Самым популярным периодом для оплаты связи остается декабрь (8,9%). На втором месте октябрь (8,7%), на третьем — август (8,6%). Самые популярные дни недели — понедельник и пятница (3,5% и 3,4% соответственно). Реже всего за связь платят по выходным: на субботу приходится 3% платежей, а на воскресенье — всего 2,9%.

Еще пять лет назад доля офлайн-платежей достигала 16%. Во время пандемии ситуация резко изменилась, и пользователи стали чаще оплачивать товары и услуги дистанционно, в том числе и мобильную связь. На уменьшение популярности наличных повлияли также законодательные ограничения: с 1 января 2025 года пополнение баланса наличными средствами возможно при предъявлении удостоверения личности либо через Госуслуги.

Среди онлайн-способов оплаты связи растет спрос на СБП. Так, в марте 2025 года такие платежи выросли на 12,7% в сравнении с мартом 2024 года. Многие предпочитают умный автоплатеж от оператора — автоматическое списание нужной суммы для оплаты тарифа и услуг абонента. Доля таких оплат сегодня составляет 19,2%.

Выбор в пользу СБП закрепляется и в рознице. К примеру, если в 2022 году подавляющее большинство клиентов объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota предпочитали оплату связи и других покупок банковскими картами, то сегодня заметна существенная переориентация в сторону платежей через СБП. В феврале этого года их доля в общем обороте розницы стала выше на 70% в сравнении с февралем 2023 года.

За мобильную связь посетители розничной сети и интернет-магазина тоже стали чаще расплачиваться через Систему быстрых платежей: в 2024 году оборот средств, полученных через СБП, подскочил на 133% в сравнении с 2023 годом.

«Мы стремимся развивать возможности онлайн-оплаты связи, поскольку видим, насколько это удобно клиенту. Стремительно растет услуга умного автоплатежа, запущенная в прошлом году — с ним не нужно выбирать конкретную дату зачисления или задавать остаток на счете, при достижении которого пополняется баланс — опция сама определит момент, когда стоит внести платеж, не давая нашему клиенту остаться без связи», — поделилась Фарида Ахундова, руководитель бизнес-юнита финансовых продуктов и сервисов «МегаФона».

Megafon.ru