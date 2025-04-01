В КЧР суд рассмотрит обвинение полицейского в легализации мигрантов за взятку

В Карачаево-Черкессии перед судом предстанет бывший начальник иммиграционного контроля регионального главка МВД, который обвиняется в получении взятки за незаконную регистрацию иностранцев (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает республиканское СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Карачаево-Черкессии Фото: пресс-служба СУ СК по Карачаево-Черкессии

По данным следствия, в феврале 2017 года обвиняемый предложил своему знакомому за деньги оказывать содействие в оформлении миграционных документов для иностранных граждан.

«Получив согласие мужчины, фигурант в период времени с 2018 по 2022 годы, используя свое служебное положение, за взятку в общей сумме 559 тыс. руб. незаконно оформил миграционные документы для десяти иностранных граждан», — отмечается в релизе.

Его деятельность пресекли правоохранители. Уточняется, что «действиям взяткодателя дана уголовно-правовая оценка в соответствии с примечанием к ст. 291 УК РФ». Данные примечания предусматривают освобождение взяткодателя от ответственности, если он активно способствовал раскрытию преступления либо сам сообщил о преступлении.

Михаил Волкодав