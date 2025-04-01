Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новочеркасске стену здания украсил патриотический мурал

В Новочеркасске на стене бывшего кинотеатра «Космос» создан мурал, изображающий солдата на фоне российского флага.

Фото: «Ъ-Кубань»

Фото: «Ъ-Кубань»

Как сообщила пресс-служба города, создание мурала стало завершающим этапом благоустройства сквера имени Алексея и Антона Воробьёвых. Идея украсить глухую стену граффити, которое впишется в концепцию сквера памяти участников СВО, появилась во время открытия сквера-мемориала. Собственник здания «Космоса» откликнулся на просьбу муниципалитета и выделил необходимые для создания мурала средства.

Мурал создали художники Юрий Удовиченко и Антон Скрынников по утвержденному муниципалитетом эскизу. Художественный процесс занял шесть дней.

Сергей Иванов

Новости компаний Все