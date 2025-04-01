На Ставрополье на 102-м году жизни скончался ветеран Енок Арустамян

В Предгорье скончался Енок Михайлович Арустамян, ветеран Великой Отечественной войны, ему был 101 год. Об этом сообщил глава округа Николай Бондаренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Предгорного округа Фото: администрация Предгорного округа

Николай Бондаренко отметил, что ветеран до последнего дня интересовался событиями в округе и планировал участвовать в праздновании 80-летия Победы.

«Хочу, чтобы вы, как и я, запомнили Енока Михайловича таким — активным, добродушным, с невероятным чувством юмора»,— сказал глава округа.

В администрации округа выразили соболезнования родным и близким ветерана.

Енок Михайлович ушел на фронт в 18 лет, участвуя в боях на Северо-Кавказском и Втором Украинском фронтах. Среди его наград — Орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу» и Красной Звезды.

Николай Аксенов