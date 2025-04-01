Эпидпорог по ОРВИ среди жителей Самарской области от 15 лет и старше превышен на 39,6%

На прошлой неделе в Самарской области было зарегистрировано более 12 тыс. зараженных ОРВИ. Показатель на десять тыс. человек населения составил 38,4. Это ниже эпидпорога по региону на 8,5%. Об этом сообщает областное управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Превышение эпидпорога отмечено в возрастной группе 15 лет и старше на 39,6%»,— говорится в сообщении.

В остальных группах населения в регионе заболеваемость ниже эпидемического порога. По сравнению с предыдущим периодом заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения в Самарской области также снизилась (на 19,8%).

В настоящее время в циркулируют вирусы гриппа В и А (H1N1). В регионе преобладают вирусы гриппа B, а среди вирусов негриппозной этиологии доминируют вирусы парагриппа и сезонные коронавирусы.

Георгий Портнов