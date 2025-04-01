Чистая прибыль «Башавтотранса» в 2024 году превысила 183 млн рублей

ГУП РБ «Башавтотранс» по итогам 2024 года улучшил финансовые результаты, получив более 183,2 млн руб. чистой прибыли. Годом ранее убытки предприятия составили около 847,5 млн руб. Такие данные следуют из отчета о финансовых результатах, опубликованного в Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности ФНС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Выручка государственного пассажирского перевозчика за год выросла на 866,3 млн руб. — с 5,8 млрд до 6,7 млрд руб.

Дебиторская задолженность «Башавтотранса» выросла в 1,3 раза — с 290,7 млн до 376,9 млн руб. Кредиторская задолженность уменьшилась на 7% до 501,9 млн руб.

ГУП РБ «Башавтотранс» — основной пассажирский автоперевозчик Башкирии, обслуживает муниципальные, межмуниципальные и межрегиональные маршруты. В 2024 году было принято решение о реорганизации предприятия в АО со стопроцентным республиканским участием.

Идэль Гумеров