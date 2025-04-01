С 1 мая в Башкирии размер взноса на капремонт вырастет почти в два раза

Размер минимального взноса на капитальный ремонт в Башкирии с мая этого года увеличится более чем на 60%. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона. Документом установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в зависимости от этажности здания на 2025 год с последующей индексацией на 2026–2027 годы в связи с инфляцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно постановлению, минимальный размер взноса на капремонт 1 кв. м общей площади помещения в многоквартирном доме высотой до шести этажей включительно составит 12,5 руб., выше шести этажей — 13,2 руб. Сейчас эти суммы составляют 7,46 руб. и 8,1 руб. соответственно.

Майя Иванова