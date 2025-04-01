ФК «Сочи» переиграл «Енисей»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 26-го тура Первой лиги на своем поле выиграл красноярский «Енисей». Встреча закончилась со счетом 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

Красноярские футболисты подошли к этому матчу с беспроигрышной серией длиной в шесть матчей, но им не удалось продлить эту серию в матче против «Сочи». Первый тайм прошел с преимуществом сочинской команды, но зрители не увидели забитых мячей в первые 45 минут. Счет в матче открыли сочинцы на 67-й минуте, когда пенальти реализовал Павел Мелешин. На 76-й минуте хозяева упрочили преимущество. Владимир Писарский забил уже пятый гол в этом сезоне Первой лиги. Уже в добавленное время нападающий «Енисея» Александр Долгов поставил точку в матче. В итоге победа «Сочи» со счетом 2:1.

После 26 матчей в Первой лиге сочинские футболисты имеют в активе 47 очко, занимают третье место в турнирной таблице и на четыре очка отстают от московского «Торпедо». В следующем туре сочинцы сыграют 6 апреля Москве с «Родиной». Соперник занимает десятое место.

Евгений Леонтьев