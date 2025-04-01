Перед судом в Челябинске предстанет экс-начальник отдела «Челябинскавтодора»

Курчатовский районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» Артема Степанова. Его обвиняют в получении взяток (п. «в» ч. 5, ч.6 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, с октября 2022 года по ноябрь 2023-го Артем Степанов получил от главного специалиста «Челябинскавтодора» деньги. Взамен он назначил его курировать исполнение муниципального контракта на ремонт автодороги в селе Кирса Верхнеуральского района.

Кроме того, по версии следствия, Артем Степанов получал взятки от представителей ООО «Уралдорстрой» и ООО ПКФ «Глобус» за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и утверждение справок об их стоимости в рамках ремонта трех автодорог: Кунашак — Усть-Багаряк; Южноуральск — Магнитогорск; Троицк — Степное. Общая сумма взяток составила более 2 млн руб.

Имущество Артема Степанова стоимостью 7 млн руб. арестовано. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в феврале 2025 года в рамках расследования уголовного дела в отношении Артема Степанова сотрудники ФСБ выявили еще двух фигурантов — совладельца ООО «Дорстройгрупп» Эдика Аракеляна и директора ООО «Стройконтинент» Антона Зеркина. В отношении первого подозреваемого возбудили уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).