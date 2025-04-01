Названы актеры, которые сыграют в байопике о The Beatles

Режиссер Сэм Мендес объявил на CinemaCon в Лас-Вегасе, что его байопик о группе The Beatles будет состоять из четырех частей и все они выйдут в апреле 2028 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Steve Marcus / Reuters Фото: Steve Marcus / Reuters

По задумке режиссера, история британской группы будет рассказана от лица каждого из ее участников. Объявлены и имена тех, кто исполнит главные роли. Пола Маккартни сыграет его тезка Пол Мескал, Джорджа Харрисона — Джозеф Куинн, роль Ринго Старра исполнит Барри Кеоган, а Харрис Дикинсон предстанет в образе Джона Леннона. Актеры также участвовали в презентации байопика. Они вышли на сцену и поклонились в стиле самой группы, сообщает Variety.

Выйдут ли все четыре фильма одновременно или будут выпускаться постепенно в течение всего апреля 2028 года, пока неизвестно.

Кирилл Сарханянц