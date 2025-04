Названы актеры, которые сыграют в байопике о The Beatles

Первый концерт в ливерпульском клубе Cavern The Beatles дали в 1961 году. За три года группа сыграла в нем более 250 раз. В 1963 году четверка выпустила первую пластинку, а мировую славу группе принес третий альбом Hard Day’s Night, выпущенный годом позже. 15 октября 1963 года в The Daily Mirror вышла статья о концерте The Beatles в Челтнеме. Журналисты, описывая поведение поклонников, употребили слово «битломания». Этот термин был подхвачен другими СМИ

Фото: AP