Жительница Саратова ждет суда за гибель своего парня из травматики

Октябрьский районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) в отношении 34-летней местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Согласно релизу, ночью 5 октября минувшего года нетрезвые парень и девушка возвращались домой. Когда они зашли в лифт дома по ул. Новоузенская Саратова, мужчина передал своей девушке травматический пистолет.

Фигурантка полагала, что оружие разряжено, и направила его в сторону парня, после чего нажала на спусковой курок. В итоге мужчина получил пулевое ранение и вскоре скончался.

Жительница Саратова полностью признала вину, раскаялась в содеянном. Прокуратура Октябрьского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов