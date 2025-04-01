В Ростовской области два человека пострадали в ДТП с двумя грузовиками

В результате столкновения ГАЗ-2705 и грузового автомобиля HOVO на трассе «Новошахтинск-Гуково» пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ростовской области Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

ДТП произошло 1 апреля около 5:50. По предварительной информации, ГАЗа под управлением 32-летнего водителя наехал на остановившийся из-за поломки грузовик.

После аварии водитель ГАЗ-2705 и его 55-летний пассажир были доставлены в медучреждение. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Тат Гаспарян