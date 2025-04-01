Котяков: введение единой карты для пенсионеров потребует изменений в законах

Введение единой социальной карты для пенсионеров в РФ потребует существенных изменений социального законодательства. Об этом сообщил журналистам глава Минтруда Антон Котяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Правительство должно принять минимальный набор льгот и мер, которые мы должны будем гарантировать как единый стандарт на территории всей страны. Таким образом, это не вопрос введения карты, а это вопрос изменения социального законодательства»,— сказал Антон Котяков.

Господин Котяков напомнил, что в РФ уже есть аналог единого решения для льготной категории граждан — это удостоверение многодетных. Сейчас российские семьи с тремя и более детьми имеют свой QR-код, который дает возможность получать льготы на всей территории РФ.

Глава Минтруда добавил, что реализация инициативы повлечет перекрестное финансирование между субъектами. Для этого потребуется масштабная работа по законодательной инициативе, которую нужно согласовать со всеми участниками процесса, в первую очередь с субъектами РФ.

25 марта лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести единую соцкарту для пенсионеров. Она предоставит право на бесплатный проезд в городском транспорте и пользование льготами всем предпенсионерам и пенсионерам вне зависимости от места их проживания. Господин Миронов назвал несправедливой практику, когда соцкарта прекращает действовать за пределами региона.