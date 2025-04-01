Фиктивную вдову участника СВО осудили в Удмуртии за попытку получить выплаты

Фиктивную вдову участника СВО, зарегистрированную в двух браках, осудили в Воткинске по нескольким эпизодам покушения на мошенничество при получении выплат, в том числе в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 62-летняя фигурантка намеревалась получить свыше 14 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

По данным объединенной пресс-службы судов республики, в августе 2023-го подсудимая вышла замуж за 56-летнего гражданина Узбекистана, чтобы он мог получить гражданство. В это время ее сожитель — 49-летний россиянин — заключил контракт с Минобороны сроком на один год. В октябре 2023-го фигурантка, будучи супругой мигранта, подала в ЗАГС заявление о заключении брака с участником спецоперации, скрыв информацию от отдела госрегистрации.

В марте 2024-го военнослужащий погиб при выполнении боевых задач в ходе СВО. Через два месяца фигурантка обратилась в районный военный комиссариат и воткинский филиал республиканского центра соцвыплат, чтобы получить среди прочего материальную помощь и единовременную выплату в связи с гибелью участника СВО. Общая запрашиваемая сумма — почти 14,4 млн руб.

Кроме того, фигурантка пыталась добиться выдачи поощрений за награждение погибшего государственной наградой посмертно в размере 99,8 тыс. руб.

В ходе заседания подсудимая не признала свою вину. По совокупности преступлений ей назначили 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. В региональной прокуратуре добавили, что зарегистрированный с участником СВО брак признали недействительным.