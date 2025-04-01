Юрий Слюсарь заявил о нехватке медиков в сельских районах Ростовской области

Острая нехватка узких специалистов-медиков в сельских районах Ростовской области стала одной из основных тем на совещании с главными врачами, сообщается в телеграмм-канале врио губернатора Юрия Слюсаря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой правительства НСО Фото: предоставлено пресс-службой правительства НСО

«Первоочередным решением проблемы станет запуск мобильных медицинских бригад»,— говорится в сообщении.

В их составе будут работать кардиологи, эндокринологи, онкологи, офтальмологи и другие профильные специалисты. В оснащении бригад будут выезжать на территории с передвижными медицинскими модулями — кардиомобилем, диагностическим комплексом, стоматологическим кабинетом. Жители сельских территорий так же получат возможность пройти флюорографическое и маммографическое обследования.

Уже в конце апреля начнутся первые выездные осмотры в районных центрах. Графики приемов будут публиковаться на официальных страницах местных администраций. «Поезд здоровья» сможет работать в самых удаленных территориях Ростовской области. Этот проект запускается как вспомогательное решение и будет способствовать повышению качества и доступности медицинских услуг на местах.

Валентина Любашенко