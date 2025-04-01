В Саратове суд вынес приговор в отношении экс-руководителей молочного комбината

В Саратове суд признал виновными бывших руководителей молочного комбината по уголовным делам о причинении ущерба собственнику имущества (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ) и о присвоении, растрате (ч. З ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Мужчины в возрасте 45 и 48 лет не признали свою вину. С их слов, они действовали по закону и в интересах возглавляемого предприятия. Одного из фигурантов суд наказал 2,5 годами принудительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства, другого — тремя годами. Также суд удовлетворил гражданский иск на сумму свыше 178 млн руб., наложил арест на недвижимость, которая находится в собственности фигурантов.

Как выяснилось, с 1 января 2016 года по 31 декабря 2021 года коммерческий директор и гендиректор молочного комбината Саратова с целью снижения задолженности причинили имущественный ущерб предприятияю на сумму свыше 178 млн руб. Они заключали невыгодные для комбината соглашения к договору поставки, о выплате премий, погашении взаимных обязательств. С 6 ноября 2020 года по 17 сентября 2021 года фигуранты похитили 340 тыс. руб., принадлежащих предприятию. На эти деньги в квартире коммерческого директора молочного комбината установили натяжные потолки.

Павел Фролов