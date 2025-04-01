В Тольятти предъявлено обвинение участникам ОПГ под руководством врача-нарколога

В Тольятти предъявлено обвинение семерым подозреваемым в совершении преступлений по статьям УК РФ «Приготовление к преступлению», «Незаконное производство нарковеществ», «Незаконная выдача или подделка рецептов», «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, с марта 2022 года по декабрь 2024 года под руководством врача-нарколога частного медицинского центра злоумышленники незаконно выводили из запоя жителей Самарской области. При этом у центра не было лицензий на предоставление подобных услуг на дому и на использование психотропных и сильнодействующих веществ.

В аптеках фигуранты приобретали лекарства по рецептам, в которые были внесены сведения о пациентах, не нуждавшихся в данных препаратах. Затем они использовали лекарства для лечения граждан, не информируя их о возможных побочных эффектах.

По данным полицейских, аферисты совершили на территории Самары, Тольятти, Сызрани, Чапаевска и Жигулевска не менее 368 противоправных деяний, оказав нелегальные услуги на сумму свыше одного млн руб. Материалы сводного уголовного дела составляют 300 томов.

«Из незаконного оборота изъято свыше 1600 ампул медицинского препарата, содержащего психотропное вещество, и 1790 таблеток сильнодействующих препаратов»,— добавила госпожа Волк.

Алексей Алексеев