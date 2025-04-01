На Дону определили порядок весеннего призыва в армию

Весенний призыв на военную службу в Ростовской области стартует 1 апреля 2025 года. До 15 июля в регионе будет работать областная призывная и 62 муниципальные комиссии, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Порядок проведения приема был озвучен на инструкторско-методических сборах, посвященных организации весеннего призыва. В мероприятии участвовали заместитель главы области Дмитрий Водолацкий, военный комиссар Игорь Егоров, представители муниципальных призывных комиссий, ДОСААФ и медики.

«Весеннюю призывную кампанию необходимо провести на высоком уровне. Для этого у нас есть все необходимое»,— заявил Дмитрий Водолацкий.

Основные задачи включают подготовку граждан к службе, включая обучение в образовательных учреждениях ДОСААФ России. Курсанты должны завершить обучение и сдать экзамены до окончания призыва.

Николай Аксенов