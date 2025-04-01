Предприниматель на Дону наказан за выпуск «свиного фарша» из шкуры и хрящей

Управление Россельхознадзора по Ростовской области пресекло выпуск индивидуальным предпринимателем в Багаевском районе фарша из несоответствующего сырья, сообщает пресс-служба ведомства.

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Как пояснили в Россельхознадзоре, проведенная специалистами управления проверка показала, что для приготовления фарша использовались свиные хрящи и соединительная ткань. Эти компоненты оставались после обвалки мяса животных.

«По данному факту уполномоченному лицу направлено предупреждение. Кроме того, предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по их соблюдению»,— сказано в сообщении управления.

Николай Аксенов