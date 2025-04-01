В Самарской области сотрудника Рыбнадзора судили за покровительство браконьерам

Сотрудник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Самарской области на 6 лет отправится в колонию общего режима, сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, с 2021 года по 2023 год сотрудник осуществлял покровительство рыбаков, занимающихся браконьерством на Волге. Он предоставлял им информацию о месте и времени проведения рейдовых мероприятий по выявлению правонарушений.

Кроме того, он давал разрешение на незаконную добычу водных биологических ресурсов на территории, находящейся в зоне его ответственности.

Он же приобрел в целях сбыта рыбу, не имеющую ветеринарно-сопроводительных документов и обязательной маркировки, стоимостью более 700 тыс. руб.

Деятельность злоумышленника была пресечена 29 ноября 2023 года сотрудниками ФСБ.

«При обыске дачного участка задержанного были обнаружены промышленные холодильные камеры, откуда изъято более 2,5 тонн рыбы, из которых более 200 экземпляров стерляди, занесенной в Красную книгу»,— сообщили в СУ СКР.

Алексей Алексеев