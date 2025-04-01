Объявлен поиск подрядчика для строительства бани в Пошехонье

В Ярославской области объявлен открытый конкурс по поиску подрядной организации, которая займется строительством банно-оздоровительного комплекса в Пошехонье за 164 млн руб. Соответствующая информация размещена на сайте закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Подрядчика для возведения объекта уже искали неоднократно: победителя первых торгов включили в реестр недобросовестных, вторые торги не состоялись, с еще одной компанией расторгли контракт из-за срыва сроков строительства. Изначально баню должны были построить до 1 декабря 2024 года.

В документации к объявленному конкурсу срок окончания работ — 1 октября 2026 года. В проект строительства были внесены корректировки. Проектом предусмотрено строительство здания банно-оздоровительного комплекса со стоянкой на 9 машин и шлагбаумом.

Само трехэтажное здание будет состоять из трех разновысотных блоков. Для сообщения между этажами поставят лифт и сделают лестницу. На подземном этаже будут технические помещения, на первом — входная зона, кафе и бар, на втором этаже — тренажерный зал, зал аэробики, зал групповых занятий йогой, тренерская с душевой, детская комната, два блока раздевалок, на третьем этаже — залы танцев, аэробики, групповых занятий йогой.

Подрядчика планируют выбрать 21 апреля. Заказчиком выступает ГКУ ЯО «Единая служба заказчика».

Алла Чижова