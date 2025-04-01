Казанец получил два года условно за ДТП, в котором погиб его друг

Житель Казани получил два года условного срока из-за аварии, в которой скончался его друг. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

11 мая 2024 года на участке трассы Йошкар-Ола — Зеленодольск водитель не справился с управлением автомобилем на мокрой дороге, съехал в кювет и влетел в дерево. В результате ДТП погиб его друг, который находился на пассажирском сиденье.

Автомобилисту назначили условный срок и лишили его права управлять транспортными средствами.

Дарья Сайфиева