В Казани возбудили дело после смерти человека от травм, полученных при драке

Следственные органы СКР по Республике Татарстан завели уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ против 46-летнего жителя Казани, который в драке нанес другому мужчине травмы, от которых тот позже скончался. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По данным следствия, 27 марта в одной из квартир дома № 4 на улице Дежнева между двумя мужчинами, распивавшими алкоголь, произошел конфликт. 46-летний хозяин квартиры в результате ссоры нанес гостю множество ударов кулаками в область головы и грудной клетки. От полученных травм потерпевший скончался спустя некоторое время.

Подозреваемый задержан и полностью признал свою вину. Ведутся следственные действия для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Артём Дергунов