На капремонт кинотеатра «Победа» в Уфе направят еще до 5 млн рублей

Управление капитального строительства администрации Уфы на аукционе 7 апреля выберет подрядчика капремонта наружных сетей электроснабжения кинотеатра «Победа» на Первомайской улице, 41, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 5,86 млн руб., он будет профинансирован за счет средств городского бюджета. Здание является объектом культурного наследия. Работы должны быть проведены до 1 августа.

Как сообщал «Ъ-Уфа», управление капстроительства администрации Уфы искало генерального подрядчика на первый этап капитального ремонта кинотеатра «Победа» за 48,8 млн руб. 20 марта итоги были подведены, единственный участник, не названный в протоколе, предложил исполнить контракт за начальную цену. Договор пока не заключен.

В рамках первого этапа ремонта до конца года планируется замена звукового, мультимедийного и механического оборудования зрительного зала, а также постановочного освещения зрительного зала и фойе, систем трансляции и служебной связи.

Кинотеатр «Победа» построен в 1949 году. Он был рассчитан на 630 мест. В 1958 году кинотеатр был переделан под широкоэкранный формат, а в 1976 году его внесли в единый государственный реестр объектов культурного наследия. В 2017 году кинотеатр закрылся.

В рамках капремонта планируется переоборудовать кинотеатр в театр для молодых зрителей на 400 мест.

Майя Иванова