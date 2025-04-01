На Ставрополье выявили два новых объекта культурного наследия
В Апанасенковском округе Ставропольского края выявлены два мемориальных комплекса, которые теперь считаются объектами культурного наследия. Приказ об этом опубликован на портале правовой информации регионального управления по сохранению объектов культурного наследия.
Фото: Администрация Ставропольского края
Первый комплекс — «Мемориал Славы павшим воинам» — был установлен в 1986 году на улице Советской в селе Дербетовка. Он включает обелиск, посвященный установлению советской власти, и памятник героям гражданской войны.
Второй объект — «Обелиск героям Великой Отечественной войны» — создан в 1975 году на улице Садовой в поселке Айгурский. Этот мемориал состоит из обелиска и могилы двух советских воинов, погибших в 1942 году.
Ранее в Ставрополе было признано объектом культурного наследия бывшее училище.