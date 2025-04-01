На Ставрополье выявили два новых объекта культурного наследия

В Апанасенковском округе Ставропольского края выявлены два мемориальных комплекса, которые теперь считаются объектами культурного наследия. Приказ об этом опубликован на портале правовой информации регионального управления по сохранению объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ставропольского края Фото: Администрация Ставропольского края

Первый комплекс — «Мемориал Славы павшим воинам» — был установлен в 1986 году на улице Советской в селе Дербетовка. Он включает обелиск, посвященный установлению советской власти, и памятник героям гражданской войны.

Второй объект — «Обелиск героям Великой Отечественной войны» — создан в 1975 году на улице Садовой в поселке Айгурский. Этот мемориал состоит из обелиска и могилы двух советских воинов, погибших в 1942 году.

Ранее в Ставрополе было признано объектом культурного наследия бывшее училище.

Николай Аксенов