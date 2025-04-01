Банк «Центр-инвест» улучшил позиции в рейтинге надежности Forbes

Банк «Центр-инвест» занял 42 место в рейтинге надежных банков России по версии Forbes в 2025 году, улучшив позиции на 4 строчки по сравнению с предыдущим рейтингом.



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При составлении рейтинга надежных российских банков Forbes ориентировался на финансовые показатели ведущих российских банков и оценки рейтинговых российских агентств. Банк «Центр-инвест» традиционно входит в ТОП-50 надежных банков России и занял 42-е место, улучшив позиции на 4 строчки и увеличив размер активов более чем на 10%.

В 2024 году Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) подтвердило банку «Центр-инвест» кредитный рейтинг на уровне А(RU) с изменением прогноза на «Позитивный» и присвоило наивысший среди рейтингуемых банков ESG-рейтинг ESG-АА, уровень ESG-2, что отражает устойчивые позиции банка на рынке и нацеленность на устойчивый рост.

ПАО КБ "Центр-инвест". Генеральная лицензия №2225