УФАС признало незаконной рекламу компании экс-мэра Златоуста

Управление ФАС России по Челябинской области признало ненадлежащей рекламу ООО «Специализированный застройщик “Тургояк-резорт”», совладельцем которой является бывший глава Златоуста Вячеслав Жилин. Распространение рекламы было прекращено в ходе рассмотрения дела, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

На рекламу в УФАС пожаловался житель Челябинска. Он рассказал, что осенью 2024 года получал в личные сообщения рекламную и информацию от группы «Баден-Баден Тургояк». Таким образом свои услуги рекламировал СЗ «Тургояк-резорт». При этом законодательство разрешает распространение такой информации только при наличии предварительного согласия получателя.

УФАС признало рекламу незаконной. Рекламораспространитель будет привлечен к административной ответственности.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Специализированный застройщик “Тургояк-резорт”» было создано в 2021 году в Миассе. 90% уставного капитала принадлежит ООО «Новый источник “Баден-Баден”», 10% — бывшему мэру Златоуста Вячеславу Жилину. Директоров СЗ является Данил Вячеславович Жилин. Компания занимается строительством жилого комплекса «Парк-отель “Тургояк-резорт”» в Миассе.