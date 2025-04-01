Дело начальника цеха «Ижводоканала» о взятках передали в суд

Уголовное дело начальника цеха очистных сооружений канализации муниципального предприятия «Ижводоканал», обвиняемого в получении взяток в значительном и крупном размерах (чч. 2, 5 ст. 290 УК РФ), направили в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что в мае-июне 2023-го обвиняемый получил 500 тыс. руб. от представителя АО «Май Проект» за изготовление и подписание исполнительной документации, актов приемки выполненных строительных работ. По версии обвинения, фигурант также обеспечивал ускоренную плату по договору и «непринятия мер ответственности», если выявлялись нарушения выполненных работ.

Кроме того, по версии следствия, начальник цеха получил от двух сотрудников «Ижводоканала» взятки в размерах более 104 и 69 тыс. руб. за «оказание влияния на руководство МУП в целях возложения на последних дополнительных обязанностей» на совмещенных должностях, за что последним устанавливались доплаты.