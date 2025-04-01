В Невинномысске ликвидируют последствия обрушения канализационного коллектора
В Невинномысске произошло обрушение канализационного коллектора. Инцидент случился на улице Степной и на территории частного дома N2 по улице Кочубея, сообщил мэр Михаил Миненков.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Мэр призвал жителей временно ограничить потребление воды из-за аварии. На место прибыли две бригады АО «Водоканал» и 5 единиц техники для устранения неполадки. Работы ведутся одновременно на обоих участках.
«Планируется замена обвалившихся участков для предотвращения полного обрушения и разливу стоков на прилегающую территорию»,— говорится в сообщении главы города.
Коллектор диаметром 800 мм, введенный в эксплуатацию в 1989 году, находится в аварийном состоянии из-за изношенности.