В Невинномысске ликвидируют последствия обрушения канализационного коллектора

В Невинномысске произошло обрушение канализационного коллектора. Инцидент случился на улице Степной и на территории частного дома N2 по улице Кочубея, сообщил мэр Михаил Миненков.

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Мэр призвал жителей временно ограничить потребление воды из-за аварии. На место прибыли две бригады АО «Водоканал» и 5 единиц техники для устранения неполадки. Работы ведутся одновременно на обоих участках.

«Планируется замена обвалившихся участков для предотвращения полного обрушения и разливу стоков на прилегающую территорию»,— говорится в сообщении главы города.

Коллектор диаметром 800 мм, введенный в эксплуатацию в 1989 году, находится в аварийном состоянии из-за изношенности.

Николай Аксенов