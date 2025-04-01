В Совете Федерации РФ начались Дни Пермского края

Депутаты заксобрания и представители краевого правительства в рамках начавшихся в Совете Федерации Дней Пермского края принимают участие в расширенных заседаниях комитетов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Прикамья.

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На заседании комитета по науке, образованию и культуре выступил вице-премьер Прикамья Дмитрий Самойлов. Он рассказал, что за последние пять лет в регионе проделана большая работа по развитию инфраструктуры образования. Построены новые школы, детские сады, ведется ремонт объектов образования. Кроме того, построен новый корпус и общежитие Пермского авиационного техникума имени А.Д. Швецова, отремонтировано здание Пермского политехнического колледжа им. Н.Г. Славянова. Господин Самойлов предложил поддержать регион в вопросах, связанных с мероприятиями по строительству новых объектов для вузов Прикамья и реконструкции объектов культуры. Члены комитета одобрили предложения региона, включив соответствующие пункты в проект постановления Совета Федерации.

На расширенном заседании комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера свой доклад представил вице-премьер Прикамья Андрей Алякринский, рассказавший о ходе мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. По итогам обсуждения сенаторы предложили включить в проект постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Пермского края» рекомендацию правительству РФ рассмотреть предложение правительства региона о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года на территории края. В обсуждении приняли участие первый заместитель председателя заксобрания Прикамья Вячеслав Григорьев, председатель комитета заксобрания по развитию инфраструктуры Павел Черепанов и депутат Думы Губахинского муниципального округа Пермского края, член Молодежного парламента Пермского края, представитель Палаты молодых законодателей при СФ от законодательного органа Пермского края Александр Кузьмин. Также в мероприятиях приняли участие сенаторы РФ от Пермского края Андрей Климов и Алексей Пушков.

Сегодня представители Пермского края расскажут на комитетах о социальном развитии региона, реализации крупных дорожных проектов, инвестиционном потенциале и вопросах природопользования и охраны окружающей среды.