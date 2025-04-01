В Оренбурге суд вынес приговор по делу в отношении владельца Telegram-канала

Центральный районный суд Оренбурга признал виновным владельца Telegram-канала, освещающего политические и социальные события Оренбуржья. Об этом сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подсудимый признан виновным по ч. 1 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста), ст. 240.1 УК РФ (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего), п. «г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов).

Подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы на 8,5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима и запретом работы с несовершеннолетними, а также администрирования сайтов в интернете на пять лет. У осужденного конфискованы мобильный телефон и 4 ip-камеры.

Руфия Кутляева