По делу о сносе магазина «А.В.Т.-Спорт» проведут судебную экспертизу

По делу о признании самовольной постройкой и сносе здания магазина «А.В.Т.-Спорт» на шоссе Космонавтов, 186, назначена судебная строительно-техническая экспертиза. Такое решение принял Арбитражный суд Пермского края 14 марта. Производство по делу приостановлено до получения результатов экспертизы. Требование признать постройку на шоссе Космонавтов, 186, самовольной и снести ее заявила в суд администрация Индустриального района Перми. Ответчиком по иску является предприниматель Алексей Тарасенко, владелец группы «А.В.Т.-Спорт», в которую входят обувная фабрика «Трек» и сеть магазинов «А.В.Т.-Спорт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

Проведет экспертизу ФБУ «Пермская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации». Согласно недавнему ходатайству Пермской ЛСЭ Минюста России, чтобы ответить на вопросы о соответствии объекта градостроительным требованиям, нужно привлечь эксперта в этой области. Эксперт такой узкой специализации в Пермской ЛСЭ Минюста России отсутствует. К следующему заседанию истец и ответчик должны сделать запросы в другие экспертные организации и представить ответы суду.

Одноэтажный магазин «А.В.Т.-Спорт» на шоссе Космонавтов, 186, который районная администрация требует признать незаконной постройкой и снести, имеет площадь 619 кв. м. Магазин «А.В.Т.-Спорт» — одна из двух торговых точек сети в Перми. Вторая находится на ул. Куйбышева, 115б. В последнее время пермский производитель обуви компания «Трек» закрыла основную часть своих магазинов в краевой столице.