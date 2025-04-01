Судоходная компания «Дон» открыла навигационный сезон

Судоходная пассажирская компания «Дон» сегодня открывает пассажирскую навигацию. В 9.40 судно компании отправилось по маршруту Ростов – Азов. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Согласно сообщению, к концу недели добавятся рейсы из Ростова в Семикаракорск с остановкой в станице Багаевской

АО СПК «Дон» (учредитель – Ростовская область) располагает двумя судами на подводных крыльях «Валдай-45Р». К лету ожидается поставка «Метеора-120». Также в этом году будут построены четыре причала в населенных пунктах по новым маршрутам. В перспективе в маршрутную сеть будут включены город Таганрог и станицы Романовская, Старочеркасская, Пухляковская.

Как отмечается, в советские годы речные пассажирские перевозки были визитной карточкой Ростовской области. «Ракеты» начали ходить по Дону в 1960 году. Регулярные перевозки пассажиров в регионе прекратились более 30 лет назад.

Для возрождения водных маршрутов в апреле 2023 года власти создали АО СПК «Дон». Правительством Ростовской области были приобретены два судна на подводных крыльях «Валдай 45Р.

В 2024 году СПК «Дон» перевезла почти 20 тыс. пассажиров.

Как сообщалось, власти Ростовской области планируют приобрести для СПК «Дон» судно на подводных крыльях «Метеор 120Р» стоимостью 741,2 млн руб. в 2025 году.

Сергей Иванов