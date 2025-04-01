В Каслях сбежавшего с СВО военного задержали из-за неуплаты алиментов

В Челябинской области судебные приставы задержали алиментщика, разыскиваемого за дезертирство. Он прятался в доме бывшей жены в Каслях, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Местный житель, являясь отцом четверых детей, ранее неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов. В августе 2024 года, чтобы избежать очередного уголовного дела, он заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону специальной военной операции. После этого алименты поступили лишь дважды, а затем выплаты прекратились. В марте этого года Каслинский военный комиссариат проинформировал местный отдел судебных приставов о том, что военнослужащий-алиментщик самовольно оставил воинскую часть и объявлен в розыск.

«Судебные приставы предполагали, что их подопечный может прятаться только там, где его еще могут принять — в доме бывшей жены. Было вынесено постановление о принудительном приводе должника»,— сообщает УФССП по региону. Должник пытался сбежать от приставов, но его задержали на соседнем приусадебном участке, где он прятался за срубом бани.

В отношении задержанного жителя Каслей был составлен административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Его сразу же рассмотрел суд и назначил горожанину наказание в виде обязательных работ. Затем приставы доставили его в отделение полиции. Дальнейшая судьба будет определена по закону об ответственности за самовольное оставление воинской части.