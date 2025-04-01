С 1 апреля на Дону вступает в силу ряд изменений в законодательстве

С 1 апреля в Ростовской области вступают в силу изменения в законодательстве, касающиеся различных сфер жизни. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской области Фото: предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской области

Для детей мигрантов при поступлении в школу вводится обязательный тест на знание русского языка. Первоклассники будут проходить устный тест, а старшие классы — устный и письменный. Для успешного прохождения необходимо получить хотя бы тройку.

Социальные пенсии для жителей Ростовской области с 1 апреля увеличиваются на 14,75%. Изменения коснутся около 97 тыс. человек в регионе, сообщили в территориальном отделении СФР.

Также ужесточаются меры борьбы с телефонным мошенничеством: теперь один человек может купить не более 20 сим-карт.

Повышаются штрафы за нарушение правил дорожного движения. За проезд на красный сигнал светофора и не пристегнутый ремень водители будут обязаны выплатить по 1,5 тыс. руб. вместо тысячи, как было ранее.

Николай Аксенов