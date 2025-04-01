На Ставрополье кадровая укомплектованность в медицине увеличилась на 11%

В Ставропольском крае за год значительно выросла укомплектованность кадрами медицинских организаций. По сравнению с 2023 годом, этот показатель увеличился на 11 %, сообщает РБК Кавказ со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова Фото: Telegram-канал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова

Количество сотрудников в медицине выросло на 500 человек, что позволило достичь укомплектованности врачами на уровне 95,3% и средним медицинским персоналом — 95,9%. В 2023 году эти показатели составляли лишь 84% для врачей и 84,8% для среднего медперсонала.

Численность врачей увеличилась на 194 человека, достигнув 9 534 работников. Средний медицинский персонал вырос на 317 человек до 20 343 сотрудников. В 2025 году планируется выделить 212 целевых мест для подготовки медицинских кадров, включая 134 места по лечебному делу, 70 — по педиатрии и 7 — по стоматологии, а также 192 места в ординатуре.

Николай Аксенов