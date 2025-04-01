Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Тольятти чиновникам рекомендовали пересесть на велосипеды

Сегодня, 1 апреля, в администрации Тольятти вступила в силу рекомендация для сотрудников о передвижении на работу и по служебной необходимости в течение рабочего дня на велосипедах.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как пояснили в городской администрации, связано это с началом акции «Тольятти — чистый город».

Отмечается также, что нововведение пока будет работать в тестовом режиме. Но есть вероятность, что оно станет постоянным.

Разовые акции по пересадке чиновников на двухколесный транспорт проводились и при предыдущих главах города, но никто из них не предлагал поменять автомобиль на велосипед на постоянной основе.

Алексей Алексеев