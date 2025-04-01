В Тольятти чиновникам рекомендовали пересесть на велосипеды

Сегодня, 1 апреля, в администрации Тольятти вступила в силу рекомендация для сотрудников о передвижении на работу и по служебной необходимости в течение рабочего дня на велосипедах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как пояснили в городской администрации, связано это с началом акции «Тольятти — чистый город».

Отмечается также, что нововведение пока будет работать в тестовом режиме. Но есть вероятность, что оно станет постоянным.

Разовые акции по пересадке чиновников на двухколесный транспорт проводились и при предыдущих главах города, но никто из них не предлагал поменять автомобиль на велосипед на постоянной основе.

Алексей Алексеев