Ремонт стационара Соликамской горбольницы оценили в 552 млн рублей

ГКУ «Центр организации закупок» объявило открытый конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту хирургического корпуса городской больницы Соликамска.

Как указано в техническом задании, подрядчик должен будет перестроить внутреннее пространство, заменить все инженерные сети, укрепить фундамент здания. Приступить к работам требуется 19 мая 2025 года, сдать объект – 18 августа 2027 года.

Хирургический стационар Соликамской городской больницы был построен в 1980 году. Капитального ремонта в здании не проводилось.

Максимальная цена контракта составляет 552,4 млн руб. Итоги конкурса подведут 21 апреля.