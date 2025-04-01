Росгвардейцы в Казани задержали рецидивистку по подозрению в двойной краже из ТЦ

В Казани сотрудники Росгвардии задержали 37-летнюю неоднократно судимую женщину, подозреваемую в совершении двух краж из торгового центра (ТЦ). Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в торговом центре на улице Петербургской. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что одна из посетительниц покинула магазин с неоплаченным товаром. Противоправные действия заметил охранник торгового зала, который незамедлительно сообщил об этом в правоохранительные органы. Сумма ущерба составила более 4,5 тыс. руб.

Женщина была задержана росгвардейцами у выхода из торгового центра. Просмотр записей с камер видеонаблюдения выявил ее причастность к аналогичному преступлению, совершенному накануне: она вынесла из магазина товары на сумму свыше 7 тыс. руб., оставшись незамеченной.

Задержанную передали сотрудникам полиции для дальнейшего расследования. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ (кража).

Артём Дергунов