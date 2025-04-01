На смартфонах на базе Android обнаружили вирус, крадущий аккаунты в Telegram

«Лаборатория Касперского» выявила в смартфонах на платформе Android вирус, который предоставляет мошенникам почти неограниченные возможности контроля над телефоном. Речь идет о модифицированной версии троянской программы Triada, ею заражают подделки под популярные новые модели смартфонов, сообщает РБК.

По данным компании, троян распространяется в прошивках телефонов. Вирус может красть криптовалюту, аккаунты пользователей в мессенджерах и соцсетях, в том числе в Telegram и TikTok. Также Triada способна отправлять сообщения от лица жертв, подменять номера во время звонков, следить за активностью человека в браузерах и блокировать сетевые соединения. Утверждается, что от новой версии Triada пострадало более 2,6 тыс. пользователей, в основном в России. С июня 2024-го по март 2025 года создатели вируса перевели на криптокошельки почти $270 тыс.

Купить зараженные гаджеты можно в неавторизованных онлайн-магазинах, где их продают по сниженным ценам. «Вероятно, на одном из этапов цепочка поставок оказывается скомпрометированной, поэтому в магазинах могут даже не подозревать, что продают смартфоны с Triada»,— уточнил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Калинин.

В августе 2024 года «Лаборатория Касперского» обнаружила используемый для кибершпионажа вирус-троян под названием LianSpy. Он тоже использовался на устройствах на Android. Вирус маскировался под системные приложения и финансовые сервисы, заражение устройств могло осуществляться удаленно.

О краже аккаунтов Telegram — в материале «Ъ» «На фишинг все больше клюет».